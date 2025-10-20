Los colegios de La Ràpita, en Tarragona, vuelven a la normalidad tras el paso de la DANA Alice

Las comarcas del sur de Tarragona afectadas por las lluvias torrenciales del pasado domingo afrontan ya la reapertura de sus centros educativos con la previsión de recuperar al completo la actividad lectiva el lunes.

En el municipio de La Ràpita, uno de los más afectados por el paso de la DANA Alice, el lunes será el día en que volverán 368 alumnos a su Escola Horta Vella. El centro quedó completamente anegado, sobre todo la parte del patio, y los preparativos para retomar la actividad se han alargado una semana.

Este fin de semana ha sido vital para poder reabrir el centro, ya que hasta el viernes los patios de la escuela presentaban todavía grandes desperfectos. “Gracias a los equipos de emergencias, la brigada municipal y los vecinos” —tal y como explica el municipio catalán—, se ha logrado que el lunes se abran las puertas del centro con total normalidad. Eso sí, con la vista puesta en futuras DANAs que puedan volver a inundar esa zona de La Ràpita, ya que es inundable y cada vez que llueve suele llenarse de agua. Por ello, desde el Ayuntamiento buscan contrarreloj medidas para evitar estas situaciones y han pedido al Govern de la Generalitat plantear una reubicación del centro a otra zona del pueblo, para así evitar nuevas inundaciones.

Desde el centro educativo están “felices y algo nerviosos” por reencontrarse con los alumnos después de esta semana, ya que esto ayudará a volver a la normalidad. En declaraciones a Antena 3 Noticias, su directora, Ángela Galo, asegura que se ha hecho todo lo posible para recibir a los más pequeños. En la misma línea se ha expresado el regidor del Ayuntamiento, Xavier Galera, quien ha reconocido que, sin la incansable ayuda de los vecinos y voluntarios, no hubiera sido posible volver tan rápido a la tan ansiada normalidad.

Hemos acompañado a Júlia y Pep —dos alumnos de este centro— a hacerse la mochila, y han asegurado que estaban “contentos” de volver a clase y reencontrarse con sus compañeros. Además, reconocen que tantos días en casa “les han aburrido”.

DANA Alice en Cataluña

Las comarcas de Montsià, Baix Ebre, Ribera d’Ebre, Baix Camp y Terra Alta fueron las más afectadas, especialmente en la zona sur de Tarragona. En municipios como Godall, el pasado domingo se vivieron imágenes de devastación total, con calles completamente anegadas, viviendas inundadas, negocios destrozados y coches arrastrados por la fuerza del agua. Y es que, en puntos como Mas de Barberans, ese mismo domingo se registraron acumulaciones de agua de hasta 280 litros/m².

Las administraciones utilizaron el sistema ‘ES-Alert’ para alertar a la ciudadanía de esa zona de Cataluña sobre los peligros de salir a la calle con la alerta roja por lluvias torrenciales. Por ello, se suspendieron el lunes y el martes todas las actividades que no fueran de vital necesidad. En el ámbito educativo, más de 50.000 alumnos quedaron sin clase en las zonas más afectadas.

Durante esa jornada, se reportaron 18 personas heridas y los servicios de emergencias realizaron 31 rescates en vehículos o espacios inundados. Para ayudar a la reconstrucción de las zonas más devastadas, el Govern ha aprobado ayudas por 10 millones de euros y créditos blandos por 50 millones.

