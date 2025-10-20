Luis de la Fuente habla sobre su labor como seleccionador: "He convertido mi pasión en mi profesión"

Luis de la Fuente ha visitado El Hormiguero con la serenidad y el liderazgo que le definen. El seleccionador nacional ha compartido reflexiones sobre su trayectoria y su manera de entender el fútbol y la vida.

En esta ocasión, Pablo Motos le ha preguntado por su labor al frente de la Selección Española. El harense ha contado que ve unos 60 partidos por semana, pero que le encanta porque es un enamorado del fútbol.

De hecho, Luis ha asegurado que se siente un afortunado. El invitado ha reconocido que da gracias cada día por haber podido convertir su pasión en su profesión ya que, tal y como ha dicho, siempre le ha encantado el deporte. ¡No te lo pierdas!