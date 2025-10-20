Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

En El Hormiguero

Luis de la Fuente habla sobre su labor como seleccionador: "He convertido mi pasión en mi profesión"

El entrenador de la Selección Española de Fútbol ha contado cómo su día a día.

Luis de la Fuente habla sobre su labor como seleccionador: "He convertido mi pasión en mi profesión"

Publicidad

Luis de la Fuente ha visitado El Hormiguero con la serenidad y el liderazgo que le definen. El seleccionador nacional ha compartido reflexiones sobre su trayectoria y su manera de entender el fútbol y la vida.

En esta ocasión, Pablo Motos le ha preguntado por su labor al frente de la Selección Española. El harense ha contado que ve unos 60 partidos por semana, pero que le encanta porque es un enamorado del fútbol.

De hecho, Luis ha asegurado que se siente un afortunado. El invitado ha reconocido que da gracias cada día por haber podido convertir su pasión en su profesión ya que, tal y como ha dicho, siempre le ha encantado el deporte. ¡No te lo pierdas!

Antena 3» Programas» El Hormiguero» Entrevistas El Hormiguero

Publicidad

Programas

Luis de la Fuente habla sobre su labor como seleccionador: "He convertido mi pasión en mi profesión"

Luis de la Fuente habla sobre su labor como seleccionador: "He convertido mi pasión en mi profesión"

Manu y Rosa, a El Rosco por un bote histórico de 2.272.000 euros en El Rosco: ¿repetirán la gesta de Rafa Castaño?

Manu y Rosa, a por un bote histórico de 2.272.000 euros en El Rosco: ¿repetirán la gesta de Rafa Castaño?

Rosa celebra su cumpleaños en Pasapalabra: “Creo que mi deseo está claro”

Rosa celebra su cumpleaños en Pasapalabra: “Mi deseo está claro”

El bote de Pasapalabra vuelve a su récord histórico: los 2.272.000 euros que conquistó Rafa Castaño
Mejores momentos | 20 de octubre

El bote de Pasapalabra iguala su récord histórico: los 2.272.000 euros que conquistó Rafa Castaño

Elisa Matilla ‘sobrevive’ a La Pista con una sorprendente victoria: “Hay que confiar”
Mejores momentos | 20 de octubre

Elisa Matilla ‘sobrevive’ a La Pista con una sorprendente victoria: “Hay que confiar”

Anna Ferrer
En plató

Anna Ferrer Padilla desvela cómo fue su pedida de matrimonio: "Hincó rodilla y me quedé en shock total"

La influencer y empresaria se ha labrado una carrera de éxito. Hoy conocemos a Ana Ferrer Padilla, la hija de Paz Padilla que está a punto de darse el "sí quiero" a sus 28 años.

Nacho Gay
Te lo contamos

Nacho Gay desmiente los rumores de un enfrentamiento entre Antonio Banderas y Melanie Griffith: "Se llevan genial"

La boda de Stella del Carmen, la hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith, se ha convertido en uno de los eventos más herméticos del años. Sin embargo, en Y ahora Sonsoles te contamos todo lo que ocurrió durante la ceremonia.

La Oreja de Van Gogh

Fans de La Oreja de Van Gogh en contra del regreso de Amaia Montero: "Ella ya tuvo su momento, para mí ha sido un complot"

Atrincherado en Brenes

Un hombre armado se atrinchera en Brenes (Sevilla): "Podría ser el mismo que habría asesinado a un hombre en Dos Hermanas"

Juan Carlos Unzué

El exfutbolista Juan Carlos Unzué y su lucha a contrarreloj contra el ELA: "Ya no estoy viviendo una prórroga, esto ya es un extra"

Publicidad