La familia de Sandra Peña, en contra de las pintadas que exponen a sus presuntas acosadoras: "No es el camino"

Sandra Peña, una joven de Sevilla de 14 años, se quitaba la vida la semana pasada tras confesar que estaba siendo víctima de acoso escolar. Pese a que su madre lo denunció en el colegio hasta en dos ocasiones, el centro no habría activado el protocolo antibullying.

La Fiscalía ha abierto dos investigaciones: una a las presuntas acosadoras y otra al colegio. Un centro que se ha llenado este fin de semana de pancartas y pintadas con datos de las presuntas acosadoras que se han borrado de inmediato.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Isaac Villar, el tío de Sandra Peña. Este mantiene que la vandalización del colegio no es la vía para abordar la muerte de su sobrina. "No es el camino, puede enturbiar un poco lo que intentamos transmitir desde la familia", señala.

El colegio y las familias de las presuntas acosadoras continúan sin ponerse en contacto con la familia de Sandra. "Nos enteramos del comunicado del colegio por la televisión", nos cuenta Isaac.

La muerte de Sandra ha conmocionado a todo el país, que reivindica la necesidad de protocolos más restrictivos en los colegios. ¿Se pudo evitar la muerte de Sandra Peña?