Esta noche, en Renacer: Evren, atrapado entre Bahar y Naz, toma una decisión que lo cambiará todo
Mientras Evren huye destrozado tras la declaración de Bahar, ella se lo cuenta todo a Seren en el hospital... ¡sin saber que Ahu las escucha! ¿Qué pasará entre ellos? ¿Podrán recuperar su historia de amor?
El corazón de Evren está en un puño. Tras la inesperada declaración de amor de Bahar, su mundo se tambalea. "Por favor, danos otra oportunidad", suplicaba ella. Ahora, esas palabras resuenan sin parar en la mente de Evren mientras recorre la ciudad en su moto, llorando y pensando en todo lo que ha pasado entre ellos.
Mientras tanto, Bahar, todavía en shock y buscando consuelo, llega al hospital y le cuenta todo a Seren. Lo que no imagina es que Ahu está escuchando. La presión sobre Evren es ahora insoportable. No solo tiene el corazón dividido, sino que ahora todo el hospital le observa, esperando su próximo movimiento.
¿Luchará por su caótica historia de amor con Bahar, arriesgándolo todo? ¿O elegirá un futuro junto a Naz, rompiendo para siempre las esperanzas de Bahar?
