Capítulo 418

Damián se derrumba… ¡Andrés ha sobrevivido, pero está en coma!: “No puedo perderte”

El joven sale de la operación, pero sigue muy grave y las próximas horas serán cruciales.

Andrés ha sido operado a vida o muerte tras la explosión de la fábrica en la que Benítez, el operario, ha perdido la vida.

Por su parte, Gabriel ha sobrevivido y se recupera de sus heridas sin que nadie sepa que él saboteó la sala de máquinas provocando la terrible explosión.

Tras la operación, Andrés es trasladado a su habitación donde espera Damián, que lleno de rabia le dice a su hijo le regaña por haber entrado a esa sala de máquinas antes un Andrés inconsciente. ¡El joven está en coma!

“¿De qué te sirvió hacerte el héroe?”, le dice lleno de dolor para después decirle entre lágrimas que no puede perderle.

Entonces, Luz entra en la habitación e intenta consolar al patriarca de la Reina. La doctora le dice que no debe perder la esperanza, pero que el joven puede tardar en despertar mucho tiempo.

“No sabemos como estará cuando despierte”, le dice Luz con el corazón en la mano.¿Qué pasará?, ¿Despertará pronto Andrés?

Series

Damián se derrumba… ¡Andrés ha sobrevivido, pero está en coma!: "No puedo perderte"

