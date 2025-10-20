Antena 3 LogoAntena3
El Rosco | 20 de octubre

Manu y Rosa, a por un bote histórico de 2.272.000 euros en El Rosco: ¿repetirán la gesta de Rafa Castaño?

Los dos concursantes han intentado emular a Rafa al luchar por la cifra récord que él conquistó, el premio máximo dado en toda la historia de Pasapalabra.

Alberto Mendo
Publicado:

Día a día, el bote ha ido creciendo en Pasapalabra. Ningún concursante ha conseguido completar El Rosco desde que Óscar Díaz lo lograra, y de eso hace ya 363 programas. Por eso, ha igualado una cifra que parecía impensable: los 2.272.000 euros que ganó Rafa Castaño. Manu y Rosa han luchado por emularle en una tarde tan simbólica.

El bote de Pasapalabra vuelve a su récord histórico: los 2.272.000 euros que conquistó Rafa Castaño

Manu ha comenzado la prueba con una ventaja notable de 17 segundos sobre Rosa. Para el madrileño, este bote es muy especial porque lo ha visto crecer desde el primer día, desde que volvió a empezar por 100.000 euros. Para intentar mantener el sueño vivo, los dos concursantes han mostrado un cuidado especial por evitar los fallos.

Ha sido un duelo muy igualado, especialmente a partir de su empate a 19 aciertos y cuando se han reencontrado con 20. Manu ha metido presión sacando un as y Rosa ha tratado de responder, pero ha fallado. A partir de ahí, la coruñesa se ha bloqueado y ha terminado desistiendo. Todos los ojos se han centrado entonces en el atril azul. ¿Podría emular la gesta de Rafa? ¡Dale al play y vive este apasionante Rosco!

