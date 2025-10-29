Antena 3 LogoAntena3
MEJORES MOMENTOS | 29 DE OCTUBRE

¡Qué mala es la avaricia! Leti y Cris lo pierden todo por ir en busca del Bote

Las concursantes del atril amarillo no han imaginado que la suerte podía jugarles una mala pasada.

¡Qué mala es la avaricia! Leti y Cris lo pierden todo por ir en busca del Bote

Arancha Mela
Publicado:

Las gemelas Leti y Cris han perseguido el Bote aun teniendo mucho dinerito sin calcular bien la posibilidad de caer en ‘Pierde turno’. La mala suerte ha llegado a la puerta de las concursantes y se han quedado sin nada.

Paula y Lucía han sabido aprovechar esta oportunidad y han usado su mágico gajo de ‘Me lo quedo’. Arrebatando a las concursantes del atril amarillo esa gran cantidad de dinero y un gajo.

La situación de los concursantes de La ruleta de la suerte ha cambiado por completo en cuestión de segundos. ¡Descubre en el vídeo de arriba qué pareja ha conseguido pasar a la Gran Final en este programa!

¡Qué mala es la avaricia! Leti y Cris lo pierden todo por ir en busca del Bote

¡Qué mala es la avaricia! Leti y Cris lo pierden todo por ir en busca del Bote

Luci y Paula bailan junto a Laura Moure al ritmo de los Gemeliers
MEJORES MOMENTOS | 29 DE OCTUBRE

Luci y Paula bailan junto a Laura Moure al ritmo de los Gemeliers

Crostata Paradiso: Eva Arguiñano elabora la receta de la tarta casera Paraíso, fácil y con ingredientes muy sencillos
Para 6 personas

Crostata Paradiso: Eva Arguiñano elabora la receta de la tarta casera Paraíso, fácil y con ingredientes muy sencillos

Eva Arguiñano nos ha sorprendido con esta receta de tarta casera con base de galleta, muy fácil de elaborar y con ingredientes que tenemos habitualmente en casa.

La receta de pollo guisado con boniato de Karlos Arguiñano que "no os va a fallar"
Para 4 personas

La receta de pollo guisado con boniato de Karlos Arguiñano que "no os va a fallar"

Karlos Arguiñano asegura que todos "debéis hacer este pollo, por lo menos una vez cada 15 días". Se cocina en 20 minutos una vez pochadas las verduras, así que, complicación 2 de 10.

