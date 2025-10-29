¡Qué mala es la avaricia! Leti y Cris lo pierden todo por ir en busca del Bote

Las gemelas Leti y Cris han perseguido el Bote aun teniendo mucho dinerito sin calcular bien la posibilidad de caer en ‘Pierde turno’. La mala suerte ha llegado a la puerta de las concursantes y se han quedado sin nada.

Paula y Lucía han sabido aprovechar esta oportunidad y han usado su mágico gajo de ‘Me lo quedo’. Arrebatando a las concursantes del atril amarillo esa gran cantidad de dinero y un gajo.

La situación de los concursantes de La ruleta de la suerte ha cambiado por completo en cuestión de segundos. ¡Descubre en el vídeo de arriba qué pareja ha conseguido pasar a la Gran Final en este programa!