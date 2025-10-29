Afectados DANA
Las lágrimas de rabia e impotencia de Eva, un año después de la DANA: "No puedo vivir, de lo que esto viendo"
Espejo Público se ha encontrado con Eva nuevamente. Es una de las personas afectadas por la DANA que más veces ha compartido su testimonio con Susanna Griso. Su desesperación sigue siendo enorme. Vive atrapada en una pesadilla desde hace un año, reclamando ayuda.
Vecina de Sedaví y afectada por la tromba de agua caída durante aquella fatal DANA de la que este miércoles se cumplía el primer año. Eva se rompe al escuchar su propio testimonio, Espejo Público habló en repetidas ocasiones con ella, justo después de la tragedia y durante los meses siguientes.
No sabe por dónde empezar su testimonio dado que, pese a que han pasado doce largos meses, aún queda mucho por hacer.
"Todavía con lodo. No tengo dónde ir"
"Yo estoy de baja", expresa visiblemente abatida. Confiesa que no tiene casa, la inundación la dejó inservible no sin antes ser objeto de saqueo por parte de quienes aprovecharon miserablemente la peor tragedia de la historia de España para robar a sus vecinos.
Confiesa que está viviendo en casa de su pareja: "Mi casa está inha… inhabitable. Todavía con lodo. No tengo dónde ir". Su relato se entrecorta. Emocionalmente no ha pasado tiempo suficiente, falta mucho para eso.
"De los fallecidos no voy a hablar, no, porque no me atrevo. Se me pone la piel de gallina", continuaba Eva con su estremecedor testimonio de la situación actual de los vecinos de la zona arrasada por el agua hace ahora un año. Los días previos al primer aniversario han resultado una pesadilla para ella y para muchos: "Llevo una semana que no puedo vivir, de lo que esto viendo en televisión".
El drama, puertas para dentro
"No nos están ayudando"
Denuncia públicamente la situación de las familias y las consecuencias que la desesperación está teniendo sobre ellas. Exige a los responsables políticos que reparen los daños sufridos y se queja de los informes de daños. Entiende que subestiman todo lo perdido. Además niega que esté llegándoles ayuda: "No nos llega nada, de las ayudas, de los homenajes, ¡nada, nada, nada!". Llora desconsolada: "Hay mucho trauma en las casas".
Lanza un grito desesperado para que el debate político no se centre en la confrontación sino en la ayuda a los miles de afectados: "Quiero que no se peleen. Quiero que reparemos".
