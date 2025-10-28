Antena 3 LogoAntena3
El motivo por el que María José Cantudo evita hablar de su victoria contra María José Nieto: "Tiene una deuda de casi 90.000 euros"

María José Nieto ha indemnizado a la Cantudo con 115.000 euros por calumnias después de tres décadas de lucha. Sin embargo, la Cantudo no presume de su victoria. Hoy, Nacho Gay nos cuenta el motivo.

María José Cantudo

La batalla judicial entre María José Nieto y María José Cantudo parece tener un punto final. Después de tres décadas de acusaciones cruzadas, María José Nieto ha indemnizado a la Cantudo con 115.000 euros por calumnias.

María José Nieto

Pese a que ha luchado por la victoria durante varios años, María José Cantudo no parece presumir de ella. Cuando se le pregunta por el cobro de la indemnización, esta decide no pronunciarse y evita el tema.

Nacho Gay ha desvelado el motivo de la discreción de la Cantudo en cuanto al cobro del dinero: la artista tendría una deuda con el Ayuntamiento de Navacerrada de más de 80.000 euros relacionada con su finca y la indemnización iría directamente para saldarla.

"Además de esa deuda con el Ayuntamiento, tendría una deuda con su anterior abogada, con la que llevaba todos estos procesos", señala nuestro colaborador.

Parece que la victoria judicial llega a la Cantudo en una difícil situación económica. ¡Dale al play para escuchar todo lo que nos ha contado Nacho Gay!

