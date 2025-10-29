Crostata Paradiso: Eva Arguiñano elabora la receta de la tarta casera Paraíso, fácil y con ingredientes muy sencillos

¡Qué maravilla de tarta! Esta receta la puede hacer cualquiera porque, además de fácil, lleva ingredientes muy sencillos que tenemos habitualmente en casa.

Recuerda que cuanto mayor porcentaje de grasa tenga la nata, montará y aguantará mejor.

Ingredientes, para 6 personas

275 g de harina + 25 g para estirar

150 g de azúcar

150 g de mantequilla (a punto pomada)

1 huevo

Sal

8 g de levadura en polvo para repostería

250 g de queso mascarpone

200 ml de nata líquida para montar

75 g de azúcar glas (60+15)

Hojas de menta

Ingredientes Crostata Paradiso | antena3.com

Elaboración

Pon la harina en un bol. Agrega una pizca de sal, la levadura, la mantequilla y el azúcar. Amasa los ingredientes hasta que consigas unas migas. Incorpora el huevo y sigue mezclando hasta que se integre y consigas una masa lisa y homogénea. Forma un cilindro y envuélvela con film de cocina. Introduce la masa en el frigorífico durante 1 hora aproximadamente.

Forma un cilindro y envuélvela con film de cocina | antena3.com

Espolvorea la encimera con un poco de harina. Corta 2/3 de la masa, colócala sobre la encimera y estírala con un rodillo. Cubre un molde de fondo desmontable con la masa y pincha la base con un tenedor.

Cúbrela con un trozo grande de papel de horno y pon encima algo de peso (puedes utilizar unos garbanzos destinados a este fin). Hornea la tartaleta a 180º durante 20 minutos. Retira los garbanzos de la tartaleta y hornéala a 180º durante 10 minutos más.

Cubre un molde de fondo desmontable con la masa y pincha la base con un tenedor | antena3.com

Cubre una bandeja de horno con un trozo grande de papel de horno. Espolvorea la encimera con otro poco de harina.

Pon el resto de la masa encima y estírala con un rodillo hasta que consigas una circunferencia del tamaño de la parte interior de la tartaleta.

Introduce la bandeja en el horno y hornéala junto a la base durante 10 minutos.

Bate los ingredientes brevemente | antena3.com

Para el relleno, pon 60 g de azúcar glas en un bol y agrega el mascarpone. Bate los ingredientes brevemente, incorpora la nata (bien fría) y sigue montando los ingredientes con una batidora de varillas eléctrica.

Rellena la tartaleta con la mezcla, coloca encima el círculo de galleta y espolvoréala con el resto de azúcar glas. Decora la tarta con unas hojas de menta.