“Es parte de mi familia y eso es intocable”: Luis rechaza la oferta de Floral y Marta y Tasio le reprochan que lo haya ocultado

SUEÑOS DE LIBERTAD

Luis rompe con la junta y defiende su legado familiar frente a la oferta de Floral

El empresario se enfrenta a Marta y Tasio tras rechazar la compra de las patentes de Perfumerías De la Reina. Luis asegura que las creaciones de su padre son “intocables”.

Luis toma una firme postura ante la crisis de Perfumerías De la Reina y se niega a vender las patentes no comercializadas a Floral en Sueños de libertad. La tensión crece cuando Marta y Tasio descubren su decisión y lo acusan de ocultárselo.

El enfrentamiento se intensifica cuando Luis defiende que las fórmulas pertenecen a su familia y que no permitirá que la competencia se quede con ellas. “Esta vez decidimos los Merino”, sentencia, decidido a proteger el legado de su padre.

