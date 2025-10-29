Luis rompe con la junta y defiende su legado familiar frente a la oferta de Floral

Luis toma una firme postura ante la crisis de Perfumerías De la Reina y se niega a vender las patentes no comercializadas a Floral en Sueños de libertad. La tensión crece cuando Marta y Tasio descubren su decisión y lo acusan de ocultárselo.

El enfrentamiento se intensifica cuando Luis defiende que las fórmulas pertenecen a su familia y que no permitirá que la competencia se quede con ellas. “Esta vez decidimos los Merino”, sentencia, decidido a proteger el legado de su padre.