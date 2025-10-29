Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

MEJORES MOMENTOS | 29 DE OCTUBRE

Luci y Paula bailan junto a Laura Moure al ritmo de los Gemeliers

Una canción del dúo Gemeliers ha desatado la alegría en La ruleta de la suerte durante un especial de parejas.

Luci y Paula bailan junto a Laura Moure al ritmo de los Gemeliers

Publicidad

Arancha Mela
Publicado:

En este programa de especial parejas, los concursantes de cada atril son hermanos y nos han dejado momentos muy divertidos. En este caso, en el panel de la canción tenían que acertar una de los Gemeliers.

El panel es sobre una parte de la canción ‘Mil y una noches’ de los gemelos, Jesús y Daniel Oviedo y decía: “Porque no hay nadie como tú, nadie que ilumine”. Las gemelas Luci y Paula lo han acertado.

En ese momento, se ha desatado la alegría en el plató y las hermanas han salido a bailar junto a Laura Moure. ¡No te pierdas este momentazo, pincha en el vídeo de arriba!

Antena 3» Programas» La ruleta de la suerte» Mejores momentos

Publicidad

Programas

“La ola pa’ la playa”: El gracioso comentario de Nacho que ha revolucionado La ruleta de la suerte

“La ola pa’ la playa”: El gracioso comentario de Nacho que ha revolucionado La ruleta de la suerte

Eva, vecina afectada por la DANA

Las lágrimas de rabia e impotencia de Eva, un año después de la DANA: "No puedo vivir, de lo que esto viendo"

Luci y Paula bailan junto a Laura Moure al ritmo de los Gemeliers

Luci y Paula bailan junto a Laura Moure al ritmo de los Gemeliers

Violación masiva en Pamplona.
Cuatro detenidos

El informe médico de la joven violada por 4 hombres en Pamplona determina una "agresión sexual de alto impacto"

Crostata Paradiso: Eva Arguiñano elabora la receta de la tarta casera Paraíso, fácil y con ingredientes muy sencillos
Para 6 personas

Crostata Paradiso: Eva Arguiñano elabora la receta de la tarta casera Paraíso, fácil y con ingredientes muy sencillos

La receta de pollo guisado con boniato de Karlos Arguiñano que "no os va a fallar"
Para 4 personas

La receta de pollo guisado con boniato de Karlos Arguiñano que "no os va a fallar"

Karlos Arguiñano asegura que todos "debéis hacer este pollo, por lo menos una vez cada 15 días". Se cocina en 20 minutos una vez pochadas las verduras, así que, complicación 2 de 10.

Lorena García en Paiporta.
Aniversario Dana

"La gente sigue sufriendo, es un día difícil" explica Lorena García tras recorrer Paiporta un año después de la DANA

¿Cómo está la zona cero de la DANA? ¿Se han recuperado negocios y viviendas tras un año de la tragedia? Lorena García vuelve un año después a la zona cero de la DANA.

Las víctimas de la DANA.

"Carlos Mazón morirá ahogado con sus propias mentiras": Toñi, vecina de Benetússer, un año después de perder a su marido y a su hija en la DANA

Especial DANA

Especial aniversario de la DANA, esta tarde en Y ahora Sonsoles: ¿cómo ha cambiado la vida de los afectados en un año?

David Alandete

David Alandete anuncia una querella contra el ministro Óscar Puente por sus ataques en redes: "Me dicen que soy un obseso"

Publicidad