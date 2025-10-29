Luci y Paula bailan junto a Laura Moure al ritmo de los Gemeliers

En este programa de especial parejas, los concursantes de cada atril son hermanos y nos han dejado momentos muy divertidos. En este caso, en el panel de la canción tenían que acertar una de los Gemeliers.

El panel es sobre una parte de la canción ‘Mil y una noches’ de los gemelos, Jesús y Daniel Oviedo y decía: “Porque no hay nadie como tú, nadie que ilumine”. Las gemelas Luci y Paula lo han acertado.

En ese momento, se ha desatado la alegría en el plató y las hermanas han salido a bailar junto a Laura Moure. ¡No te pierdas este momentazo, pincha en el vídeo de arriba!