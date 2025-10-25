Victoriano y Antonia, un sacerdote y una monja que lo dejaron todo por amor: "Creo que la Iglesia se equivocó"

Victoriano y Antonia sintieron la llamada de Dios a muy temprana edad. Ella era una monja de Acción Católica y él un sacerdote diocesano en Murcia cuando se conocieron y pronto, su amistad se tornó en algo más.

Cuando se dieron cuenta de que lo que sentían era cada vez más fuerte, mantuvieron su relación en secreto, hasta que no pudieron ocultarlo más. "Nos dimos cuenta de que el amor, o es libre o no es amor", nos cuenta Victoriano, "me di cuenta de que la ley del celibato me estaba haciendo daño".

El corazón de Victoriano estaba dividido entre Antonia y Dios, por lo que llegó a pedir una dispensa al papa para poder seguir ejerciendo de sacerdote mientras vivía su historia de amor, algo que la Iglesia nunca aceptó. "Le escribí una carta al papa y no me dio permiso, él sigue la ley", advierte.

Al elegir su amor, sintieron un rechazo inmenso. Sus familiares les criticaron, el obispo les dejó de hablar y algunos feligreses les dieron la espalda. "Mi familia no fue a la boda porque decían que era una vergüenza social", recuerda Victoriano.

Pese a la decepción que sintieron hacia la Iglesia, Victoriano y Antonia nunca abandonaron su fe: "No tengo rencor, pero creo que la Iglesia se equivocó y se sigue equivocando".

Hoy, ambos son felices juntos y tienen claro que elegirse el uno al otro fue la mejor decisión que tomaron. ¡No te pierdas su entrevista en el vídeo de arriba!