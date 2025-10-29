“La ola pa’ la playa”: El gracioso comentario de Nacho que ha revolucionado La ruleta de la suerte

Alberto y Nacho han venido como gemelos que son, a jugar a La ruleta de la suerte. Ellos son los concursantes del atril rojo y han tenido claro desde el principio que preferían asegurarse el dinero que ya tenían.

Estos concursantes no querían tentar a la suerte una vez más y preferían resolver por 400 euros que tenían en este caso, en vez de perderlos. Jorge Fernández les ha incitado a tirar una vez más y así obtendrían esa ola del público.

Pero Nacho ha soltado con mucha gracia: “La ola pa’ la playa” y este comentario del concursante ha desatado la risa de todos. ¡No te pierdas este momentazo completo en el vídeo de arriba!