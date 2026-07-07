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La angustiosa huida de Laura y Sergio al verse rodeados por el fuego: "Salimos corriendo con el perro"
Los bomberos de la Generalitat han dado por estabilizado el fuego en la comarca de Anoia, han levantado el confinamiento a más de 40.000 personas. Sin embargo, hay varios testimonios como el de Laura y Sergio, que cuentan cómo han vivido los duros momentos de la evacuación.
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La oleada de incendios por varias regiones de España continúan. Las altas temperaturas y la racha de aires calientes están pasando factura en zonas de Cataluña como Sentmenat, la comarca de Anoia o Perpinyà. Pese a que, se ha dado el fuego por estabilizado, son muchos los vecinos que han pasado momentos de angustia y han sido evacuado de sus casas.
Laura Lagunas y Sergio Palacios, habitantes de La Pobla de Claramunt, estaban en su casa como un día cualquiera. Laura se encontraba haciendo deportecuando empezó a ver humo desde su terraza. La protagonista asegura que nada más salir de su hogar, empezó a ver como el fuego entraba por su terreno y que tiene la fachada completamente quemada. Con prisas alega que: "Cogimos al perro y salimos corriendo. No dio tiempo a más". Pese a las circunstancias, la pareja asegura que la casa está en condiciones "perfectas".
Confiesan además que, por desgracia, sí hay personas que se han quedado sin nada, sin sus viviendas, como les ha pasado a sus vecinos que, actualmente se encuentran en un hotel.
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