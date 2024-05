Analizamos con Natalia Ferviú los mejores y los peores looks de la MET Gala 2024: "Hay de todo"

La MET Gala ha vuelto a desplegar su alfombra roja un año más y nos ha dejado imágenes impactantes como la fragilidad del vestido de arena de la cantante Tyla, que se ha convertido en protagonista del momento más viral de la gala.

En Y ahora Sonsoles hemos analizado este y otros looks que han sorprendido en esta cita tan especial, y lo hemos hecho con Natalia Ferviú. La diseñadora ha asegurado que la temática daba pie a que los asistentes "se vinieran arriba".

Los aciertos, para ella, han sido Penélope Cruz, que ha apostado por rememorar los clásicos vestidos de Chanel. También Shakira ha aprobado para la diseñadora, y a su vestido lo llaman "el vestido de la venganza", que no ha dejado indiferente.

En cuanto a Elsa Pataky, a la diseñadora no le ha encantado, pues considera que no le favorece. "Quiero piel", ha dicho. Rauw Alejandro tampoco ha aprobado para Natalia Ferviú.

La MET Gala 2024

Este año la temática llevaba por título 'El jardín del tiempo', por lo que sobre la alfombra roja se han visto flores de todo tipo y de todos los colores. La modelo Gigi Hadid ha sido una de ellas, pero ha hecho partícipe al público de su look repartiendo las mismas flores amarillas que tenía su vestido.

En la gala no ha faltado el acento español. Penélope Cruz ha sorprendido con un elegante vestido de Chanel, Elsa Pataky ha llegado de la mano de Chris Hemsworth perfectamente conjuntados, pero ha sido Rosalía quien ha desatado la locura.

La catalana también ha apostado por motivos florales en su look, concretamente como un tulipán negro, ha explicado ella misma. De ella y de Rosalía se decía que no seguían la temática, algo en lo que Natalia no está de acuerdo.

Shakira no ha faltado tampoco a la cita, y ha asistido por primera vez a la gala con un diseño del creador del vestid de novia de Tamara Falcó.