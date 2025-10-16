Ana Obregón confiesa que su hijo sufrió bullying en el colegio: "No puedo contar lo que hice, pero había que hacerlo"

Aumentan por momentos los casos de menores que se quitan la vida tras sufrir acoso escolar. El último de ellos: el de una niña de 14 años que se ha precipitado desde su balcón en Sevilla.

Ante la terrible noticia, Ana Obregón ha confesado que vivió en primera persona el dolor de ver a un hijo sufrir por el bullying. "Lo sufrí con mi hijo", desvela.

Durante aquella época, Ana se sintió sola y asegura que, ante la falta de apoyo de la policía y del centro, tuvo que actuar por su cuenta. "Hice algo que no puedo contar, pero que dan ganas de que lo hagan todas las madres", señala nuestra colaboradora.

La actriz denuncia que faltan leyes en España que castiguen el acoso escolar: "En Estados Unidos hay muchos menos casos porque hay leyes federales que obligan a los colegios a proteger al alumno".

España continúa en el primer puesto de casos de acoso escolar del mundo y la denuncia es siempre la misma: ¿por qué los colegios no toman medidas suficientes para acabar con el bullying?