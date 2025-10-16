Los peligros de estrenar la ropa sin lavarla: "Puede haber piojos, liendres, ácaros, sarna..."

Cuando compramos en una tienda de ropa, no solemos pensar que está sucia o que ha pasado por decenas de cuerpos antes que el nuestro. Sin embargo, es importante tomar precauciones y lavarla antes de ponérnosla.

Los dependientes de tiendas de ropa cada día ven situaciones surrealistas, por lo que advierten de que nunca se sabe qué hace el resto de gente con la ropa que nos terminamos comprando.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con David Céspedes, experto en salud pública, que nos ha advertido de los peligros de estrenar la ropa sin lavar. Según nos cuenta, los tejidos pueden tener formaldehído, un gas que puede producir alergias.

Lavando la ropa y con el agua caliente, nos libramos de los posibles insectos, ácaros o sarna que puedan tener. "También es importante lavarse las manos entre tienda y tienda", señala Cespedes.

En definitiva, es importante lavarla ropa para evitar bacterias y enfermedades, porque aunque no se vean a simple vista, pueden estar ahí. ¡Dale al play para enterarte de todo!