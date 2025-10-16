El misterioso robo de un 'Picasso' valorado en 100.000 euros: "Puede ser un robo por encargo, porque ya no se podría vender"

Analizamos un caso de película: un cuadro de 'Picasso' ha desaparecido sin dejar rastro y dejando preguntas sin responder. Se trataba de Naturaleza muerta con guitarra, un cuadro de Picasso valorado en más de medio millón de euros.

El cuadro iba a ser trasladado de Madrid, donde lo tenía su dueño, a Granada, donde iba a ser expuesto. Sin embargo, jamás llegó a su destino.

Según Carlos Quílez, el caso continúa abierto y aún se desconoce si fue un robo. Lo que nos adelanta nuestro colaborador es que se plantea que el cuadro ni siquiera llegara a la furgoneta en la que se iba a hacer el traslado.

Son muchas las preguntas alrededor de la desaparición del cuadro, pero los expertos, como Joaquín Torres, acostumbrado a ceder obras de arte para exposiciones, apuntan a un posible robo por encargo.

"Ahora este cuadro robado no vale absolutamente nada", señala Torres, "queda manchado porque no se puede volver a vender nunca más". ¡Dale al play para escuchar todo lo que nos ha contado!