El misterioso robo de un 'Picasso' valorado en 100.000 euros: "Puede ser un robo por encargo, porque ya no se podría vender"

Un cuadro de 'Picasso' ha desaparecido durante su traslado de Madrid, donde está normalmente en casa de su dueño, y Granada, donde iba a ser expuesto.

Picasso

Analizamos un caso de película: un cuadro de 'Picasso' ha desaparecido sin dejar rastro y dejando preguntas sin responder. Se trataba de Naturaleza muerta con guitarra, un cuadro de Picasso valorado en más de medio millón de euros.

El cuadro iba a ser trasladado de Madrid, donde lo tenía su dueño, a Granada, donde iba a ser expuesto. Sin embargo, jamás llegó a su destino.

Según Carlos Quílez, el caso continúa abierto y aún se desconoce si fue un robo. Lo que nos adelanta nuestro colaborador es que se plantea que el cuadro ni siquiera llegara a la furgoneta en la que se iba a hacer el traslado.

Son muchas las preguntas alrededor de la desaparición del cuadro, pero los expertos, como Joaquín Torres, acostumbrado a ceder obras de arte para exposiciones, apuntan a un posible robo por encargo.

"Ahora este cuadro robado no vale absolutamente nada", señala Torres, "queda manchado porque no se puede volver a vender nunca más". ¡Dale al play para escuchar todo lo que nos ha contado!

Picasso

