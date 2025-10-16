Antena 3 LogoAntena3
Hablamos con ella

Asaltan la casa de su vecino por error tratando de echarla por impagos: "Dejé de pagar porque la casa no la arreglan nunca"

Un grupo de jóvenes asaltó la casa de Víctor, ensuciándola y rompiendo todo a su paso. Sin embargo, el objetivo era bien distinto: echar a la presunta inquiokupa que estaba... en la casa de al lado. En Y ahora Sonsoles hemos hablado con ella.

Un grupo de adolescentes encapuchados han asaltado la casa de Víctor, un vecino de Torrelodones, por error. Su objetivo era la casa de al lado, donde vive la hija del mítico actor Fernando Rey y exmujer de un jugador del Real Madrid, acusada de inquiokupa.

Al ver a los jóvenes y reconocerles, Víctor frena al grupo, que pronto se da cuenta de que se ha equivocado de casa. "Me explican que lo que querían era hacer justicia porque no querían okupas en Torrelodones", señala, "me han pedido perdón e incluso se han ofrecido a entrar a limpiar"

Su verdadera víctima es la mujer que vive en la casa de al lado, Mabel, viuda del mítico jugador del Real Madrid Sebastián Fleitas que acumularía una deuda de más de 32.000 euros con su casero. En Y ahora Sonsoles hemos hablado con ella.

Esta asegura que dejó de pagar porque el casero se niega a arreglarle la casa. "Que me den una casa como Dios manda", advierte Mabel, mostrándonos el interior de la vivienda.

Mabel se niega a abandonar la casa, mientras Torrelodones se pone en pie de guerra. ¿Intentarán asaltar la vivienda de nuevo tras el colosal error?

El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, ha cargado contra Donald Trump tras sus amenazas de imponer aranceles a España y expulsarla de la OTAN. Dice que el republicano "no sabe que el comercio exterior es competencia exclusiva de la Unión Europea".

