Mejores momentos | 16 de octubre

Los invitados de Pasapalabra se emocionan con el poema de Manu: “Gracias por darme el ‘Rus’ final”

El concursante ha enamorado a Juli Fábregas, Pepa Rus, Isabel Forner y Ricardo Gómez con los versos que les ha dedicado.

Alberto Mendo
Publicado:

Manu tenía tarea en este programa de Pasapalabra antes de afrontar El Rosco. Lo primero que ha hecho ha sido dar las gracias a los invitados por su ayuda, una vez más dedicándoles un poema de despedida. Todos han aportado mucho más que un granito de arena en esta visita, y queda el pleno de Ricardo Gómez en esta misma tarde como prueba.

La victoria con la que Ricardo Gómez pone la guinda a su visita a Pasapalabra: “¡Increíble!”

El concursante ha logrado sorprender con los juegos de palabras que ha hecho con los nombres y apellidos de Ricardo, Juli Fábregas, Pepa Rus e Isabel Forner. “Gracias por darme el ‘Rus’ final”, ha sido el guiño que ha hecho a la actriz.

El cuarteto de invitados al completo le ha dedicado una gran ovación. Todos se han sorprendido con la originalidad y capacidad de improvisación de Manu. ¡Descúbrelo en el vídeo!

Manu firma el empate en un Rosco histórico: como concursante con más programas en Pasapalabra

Manu hace historia como el concursante con longevo de Pasapalabra y dedica un conmovedor mensaje a su abuela

