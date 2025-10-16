Mejores momentos | 16 de octubre
Los invitados de Pasapalabra se emocionan con el poema de Manu: “Gracias por darme el ‘Rus’ final”
El concursante ha enamorado a Juli Fábregas, Pepa Rus, Isabel Forner y Ricardo Gómez con los versos que les ha dedicado.
Manu tenía tarea en este programa de Pasapalabra antes de afrontar El Rosco. Lo primero que ha hecho ha sido dar las gracias a los invitados por su ayuda, una vez más dedicándoles un poema de despedida. Todos han aportado mucho más que un granito de arena en esta visita, y queda el pleno de Ricardo Gómez en esta misma tarde como prueba.
El concursante ha logrado sorprender con los juegos de palabras que ha hecho con los nombres y apellidos de Ricardo, Juli Fábregas, Pepa Rus e Isabel Forner. “Gracias por darme el ‘Rus’ final”, ha sido el guiño que ha hecho a la actriz.
El cuarteto de invitados al completo le ha dedicado una gran ovación. Todos se han sorprendido con la originalidad y capacidad de improvisación de Manu. ¡Descúbrelo en el vídeo!
