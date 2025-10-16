Esta noche a las 22:50
César acude a Saúl tras la muerte de su madre en busca de venganza: esta noche en La Encrucijada
El joven está completamente roto y cree que el hermano de Mónica podría ayudarle a hacer justicia.
César está completamente roto. El asesinato de su madre le ha obligado a abandonar Oramas una temporada, aunque tiene claro que piensa vengar su muerte y hacer justicia.
Octavio Oramas será el principal sospechoso de la muerte de Estrella y permanecerá en prisión hasta la vista judicial. Su estancia allí será muy complicada y le hará replantearse muchos aspectos de su vida.
Por otro lado, las sospechas de David sobre el embarazo de su mujer irán en aumento. Una ecografía y una conversación con su ginecólogo hará que su cabeza elabore nuevas teorías.
Además, el regreso de César tras perder a su madre hará que Amanda y él protagonicen un nuevo acercamiento. ¿Será capaz la hija de Octavio de darle la espalda a su padre por el hombre al que ama?
