¡Andrés descubre la verdad!: María se pone de pie delante suya para impedir que vaya a la fábrica

Andrés recibe una llamada urgente de Tasio. EL joven le llama para decirle que algo grave está pasando en la sala de calderas.

El empresario, muy preocupado, se dispone a ir para ver que está pasando sin saber que Gabriel ha manipulado las máquinas para provocar un gran desastre en Perfumerías de la Reina.

María, que sí conoce los planes de Gabriel, intenta detenerlo: “¡Por favor, no vayas!”

Sin embargo, Andrés le dice que tiene que ir sin hacer caso a las insistencias de su mujer.

María, muy nerviosa y en un acto reflejo, se pone de pie para impedir que la vida de su marido corra peligro.

¡Andrés se queda en shock! ¿Cómo es posible que María se haya puesto en pie cuando no podía caminar? ¿Le echará en cara lo que ha pasado?