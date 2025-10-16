Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | 16 de octubre

El flow de Rosa con un pleno casi perfecto en La Pista: “Igual te doy otra alegría”

La concursante ha estado a punto de acertar a la primera, como en el programa anterior, pero no ha estado atenta al año de la canción.

Alberto Mendo
¿No hay dos sin tres? Manu y Rosa han entrado en racha en Pasapalabra y han llegado a este programa tras encadenar dos plenos consecutivos, uno para cada uno, en La Pista. Por eso, Roberto Leal se ha hecho ilusiones: “Nos están malacostumbrando”. ¡Y han estado a punto de hacerlo! La concursante coruñesa incluso ha respondido con más convicción en la tarde anterior con ‘Havana’.

La euforia de Roberto Leal con la hazaña inédita de Manu y de Rosa: “¡Son mis hijos!”

“Igual te doy otra alegría”, ha llegado a afirmar Rosa. Incluso ha empezado a cantar ‘Under pressure’, de David Bowie y Queen. Para su sorpresa, Roberto ha dicho que no era esa canción. Sólo cuando la concursante ha pedido que repitiera el año se ha dado cuenta del error: “Claro, es la otra”. El primer fragmento, muy parecido, la había llevado al error.

Ya había perdido la oportunidad del pleno, pero no ha dejado escapar la victoria en su nuevo turno. Es más: ha dicho el título y el estribillo de ‘Ice Ice Baby’ con todo el flow. ¡Revive este momento en el vídeo!

Programas

Mejores momentos | 16 de octubre

La victoria con la que Ricardo Gómez pone la guinda a su visita a Pasapalabra: “¡Increíble!”

Mejores momentos | 16 de octubre

Pilar Vidal
