El flow de Rosa con un pleno casi perfecto en La Pista: “Igual te doy otra alegría”

¿No hay dos sin tres? Manu y Rosa han entrado en racha en Pasapalabra y han llegado a este programa tras encadenar dos plenos consecutivos, uno para cada uno, en La Pista. Por eso, Roberto Leal se ha hecho ilusiones: “Nos están malacostumbrando”. ¡Y han estado a punto de hacerlo! La concursante coruñesa incluso ha respondido con más convicción en la tarde anterior con ‘Havana’.

“Igual te doy otra alegría”, ha llegado a afirmar Rosa. Incluso ha empezado a cantar ‘Under pressure’, de David Bowie y Queen. Para su sorpresa, Roberto ha dicho que no era esa canción. Sólo cuando la concursante ha pedido que repitiera el año se ha dado cuenta del error: “Claro, es la otra”. El primer fragmento, muy parecido, la había llevado al error.

Ya había perdido la oportunidad del pleno, pero no ha dejado escapar la victoria en su nuevo turno. Es más: ha dicho el título y el estribillo de ‘Ice Ice Baby’ con todo el flow. ¡Revive este momento en el vídeo!