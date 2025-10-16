Antena 3 LogoAntena3
Manu firma el empate en un Rosco histórico: como concursante con más programas en Pasapalabra

El concursante ha dado por buenas las tablas a 22 aciertos con Rosa para celebrar su récord de longevidad, con el que supera a Oestes.

Manu firma el empate en un Rosco histórico: como concursante con más programas en Pasapalabra

Alberto Mendo
Publicado:

Podría tratarse de un Rosco más para Manu, de otro emocionante duelo contra Rosa que nos ha tenido pegados a la televisión hasta el final. Sin embargo, ha sido histórico: nadie había jugado esta prueba 361 veces… hasta ahora. Manuel Pascual ha sido el primero en conseguirlo al convertirse en el concursante con más programas en toda la historia de Pasapalabra.

Su récord supera la marca que tenía Orestes Barbero, y desde ahora lo irá engordando cada tarde que siga jugando. Emocionado, el madrileño ha confesado que este hito ni entraba en sus sueños y se ha acordado de su abuela.

Manu hace historia como el concursante con longevo de Pasapalabra y dedica un conmovedor mensaje a su abuela

Manu ha comenzado este Rosco con una leve ventaja de cinco segundos sobre Rosa. Ha sido un duelo muy igualado, tanto que los dos ha terminado la primera vuelta casi a la vez y con marcadores muy parecidos: 19 aciertos para la gallega, 18 para el madrileño. Ambos han ido sacando respuestas pendientes hasta quedar iguales con 21 letras en verde y han terminado firmando tablas con 22 y sin fallos. Sin duda, a falta del bote de 2.260.000 euros, el empate ha sido la mejor forma de celebrar una tarde histórica. ¡Revive este Rosco en el vídeo!

Manu hace historia como el concursante más longevo de Pasapalabra y dedica un conmovedor mensaje a su abuela

