La victoria con la que Ricardo Gómez pone la guinda a su visita a Pasapalabra: “¡Increíble!”

Ricardo Gómez puede presumir de lo bien que se le ha dado su visita a Pasapalabra. La ayuda del actor ha sido muy importante para Rosa en los tres últimos programas y ha puesto la guinda con un pleno en el ¿Dónde Están?, justo un día después de que Isabel Forner también lo consiguiera.

Roberto Leal ha dado a elegir a la concursante entre ‘pregunta’ y ‘respuesta’. Ella lo ha consultado a sus invitados y la decisión ha ido en línea con lo que ella prefiere: “Soy muy de preguntas, como buena profe”. Afortunadamente para el equipo naranja, lo que han terminado encontrando es la solución al panel.

La ayuda de Ricardo ha sido fundamental en un momento en el que parecía que a Rosa se le atascaba la prueba. El actor, en su segundo turno, ha ido hilando números hasta hacer el pleno. “¡Viene increíble!”, ha valorado Roberto. ¡No te lo pierdas en el vídeo!