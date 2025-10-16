Amiga de la última víctima de la asesina en serie de mayores: "Me insinuaron que podría haber más casos"

Remedios Sánchez fue condenada a 144 años de prisión tras matar a tres mujeres mayores. Llevaba cumplidos 20 cuando, durante un día de permiso que se ganó por su buen comportamiento en prisión, se cobró a su cuarta víctima.

Pese a que al principio se consideró la posibilidad de que la muerte de la cuarta mujer fuese natural, se terminó determinando que Remedios había entrado en su casa y la había asesinado para robarle 400 euros en efectivo que tenía en su casa.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Rosa, amiga y víctima de la última víctima de Remedios. Esta asegura que la reconoció en cuanto vio la foto: "La había visto antes, pero no sabía dónde".

La policía investiga si Remedios pudo cometer otros delitos similares durante los otros tres permisos penitenciarios que se le concedieron aparentemente sin incidencias. "Cuando me preguntaron por ella, insinuaron que podía haber más casos", confiesa Rosa.

Ahora, la pregunta que muchos se hacen es: ¿engañó una asesina en serie al sistema con su buen comportamiento? ¿Qué falló para que pudiera salir? ¿Hubo más casos?