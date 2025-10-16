Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Exclusiva

Amiga de la última víctima de la asesina en serie de mayores: "Me insinuaron que podría haber más casos"

Tras matar a su cuarta víctima durante su día de permiso, conocemos más detalles del caso de Remedios Sánchez, la asesina en serie de mujeres mayores.

Vecina de la víctima de Remedios Sánchez

Publicidad

Remedios Sánchez fue condenada a 144 años de prisión tras matar a tres mujeres mayores. Llevaba cumplidos 20 cuando, durante un día de permiso que se ganó por su buen comportamiento en prisión, se cobró a su cuarta víctima.

Hablamos con la familia de la asesina en serie de mujeres mayores

Pese a que al principio se consideró la posibilidad de que la muerte de la cuarta mujer fuese natural, se terminó determinando que Remedios había entrado en su casa y la había asesinado para robarle 400 euros en efectivo que tenía en su casa.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Rosa, amiga y víctima de la última víctima de Remedios. Esta asegura que la reconoció en cuanto vio la foto: "La había visto antes, pero no sabía dónde".

La policía investiga si Remedios pudo cometer otros delitos similares durante los otros tres permisos penitenciarios que se le concedieron aparentemente sin incidencias. "Cuando me preguntaron por ella, insinuaron que podía haber más casos", confiesa Rosa.

Ahora, la pregunta que muchos se hacen es: ¿engañó una asesina en serie al sistema con su buen comportamiento? ¿Qué falló para que pudiera salir? ¿Hubo más casos?

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Picasso

El misterioso robo de un 'Picasso' valorado en 100.000 euros: "Puede ser un robo por encargo, porque ya no se podría vender"

Asaltan la casa de su vecino por error tratando de echarla por impagos: "Dejé de pagar porque la casa no la arreglan nunca"

Asaltan la casa de su vecino por error tratando de echarla por impagos: "Dejé de pagar porque la casa no la arreglan nunca"

Estrenar la ropa sin lavarla

Los peligros de estrenar la ropa sin lavarla: "Puede haber piojos, liendres, ácaros, sarna..."

Vecina de la víctima de Remedios Sánchez
Exclusiva

Amiga de la última víctima de la asesina en serie de mayores: "Me insinuaron que podría haber más casos"

Ana Obregón
Acoso escolar

Ana Obregón confiesa que su hijo sufrió bullying en el colegio: "No puedo contar lo que hice, pero había que hacerlo"

Exalumna del centro de la menor que se suicidó
Última hora

Exalumna del colegio de Sevilla investigado tras el suicidio de una menor: "Mi hermano sufrió bullying allí, no se activa el protocolo"

El reciente suicidio de una menor de 14 años en Sevilla después de que sus padres denunciaran que sufría bullying en el centro reabre el debate: ¿toman los colegios suficientes medidas ante el acoso escolar?

Josep Borrell
Borrell sobre Trump

Josep Borrell, sobre la amenaza de aranceles a España: "Trump es uno de los personajes más ignorantes del mundo”

El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, ha cargado contra Donald Trump tras sus amenazas de imponer aranceles a España y expulsarla de la OTAN. Dice que el republicano "no sabe que el comercio exterior es competencia exclusiva de la Unión Europea".

Cándido Méndez

La valoración de Cándido Méndez: "España para mucha gente va como un cohete rastrero o borracho"

David Bustamante, en Espejo Público

David Bustamante se sincera y reconoce cuándo pensó en dejarlo: "Esa parte fue muy dura"

Raúl García.

Menores, sin miedo y con armas de guerra: así actúan los sicarios adolescentes en la Costa del Sol

Publicidad