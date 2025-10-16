Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Los mejores ‘planchazos’

Giros, poses y mucho estilo: todas las caídas del séptimo programa de Juego de pelotas

Mastescape ha acabado con todo el equipo en la piscina y nos han regalado grandes momentos en el momento del impacto.

Giros, poses y mucho estilo: todas las caídas del séptimo programa de Juego de pelotas

Publicidad

Patri Bea
Publicado:

Aunque no es lo más habitual, en este programa de Juego de pelotas hemos visto a más de un concursante caer en la piscina, una situación que deja en estado muy crítico al equipo participante.

¡Escabechina en Matescape! El río Tajo deja a Baldo solo ante el peligro

Tanto Rocío como Ana han tenido el instinto de taparse la nariz en cuanto la pelota les ha golpeado la espalda para caerse a la piscina y que no les entrase agua. Las dos han caído con estilo y han evitado, en parte, el planchazo.

Nos han encantado las poses que han puesto en sus caídas a la piscina Salvi, Paco o Baldo… ¡dignas de fotografía! ¿Qué sería de Juego de pelotas sin sus caídas? ¡Revive las mejores del programa en el vídeo de arriba!

Antena 3» Programas» Juego de pelotas

Publicidad

Programas

Giros, poses y mucho estilo: todas las caídas del séptimo programa de Juego de pelotas

Giros, poses y mucho estilo: todas las caídas del séptimo programa de Juego de pelotas

Yatra

Avance exclusivo: una voz rota y llena de verdad promete revolucionar a los coaches en La Voz

Gil Silgado

Gil Silgado, ex de María Jesús Ruiz, en guerra con su hija por una caseta de feria: "Es familiar, ni es de él, ni es de ella"

Koldo camino al Supremo
Caso Koldo

El choque, literal, de Koldo García con la prensa en su camino al Supremo: "No me toque usted tampoco a mí"

Marhuenda, sobre Ábalos
Caso Ábalos

Paco Marhuenda, sobre el decreto de libertad de José Luis Ábalos del Tribunal Supremo: "Cualquier ignorante puede enmendar a un magistrado"

La nómina de Ábalos.
Investigación abierta

Esto es lo que cobra José Luis Ábalos como diputado en el Congreso: la nómina de la que vive el exministro

José Luis Ábalos ha esquivado la entrada en la cárcel tras negarse a declarar ante el juez. Repasamos la nómina de la que vive ahora el exministro.

David Bustamante repasa los papeles que ha interpretado en las películas de El Hormiguero
Con Trancas y Petancas

David Bustamante repasa los papeles que ha interpretado en las películas de El Hormiguero

Las hormigas han puesto a prueba su memoria haciéndole recordar qué hacía encada una de las películas inaugurales de las temporadas del programa.

Esta noche, Leiva ofrece su lado más íntimo en El Hormiguero

Esta noche, Leiva ofrecerá su lado más íntimo en El Hormiguero

¿Se irán de casa rural por todo lo alto? Txapeldunak confía en Aitor para la ronda final

¿Se irán de casa rural por todo lo alto? Txapeldunak confía en Aitor para la ronda final

¡Escabechina en Matescape! El río Tajo deja a Baldo solo ante el peligro

¡Escabechina en Matescape! El río Tajo deja a Baldo solo ante el peligro

Publicidad