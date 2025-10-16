Giros, poses y mucho estilo: todas las caídas del séptimo programa de Juego de pelotas

Aunque no es lo más habitual, en este programa de Juego de pelotas hemos visto a más de un concursante caer en la piscina, una situación que deja en estado muy crítico al equipo participante.

Tanto Rocío como Ana han tenido el instinto de taparse la nariz en cuanto la pelota les ha golpeado la espalda para caerse a la piscina y que no les entrase agua. Las dos han caído con estilo y han evitado, en parte, el planchazo.

Nos han encantado las poses que han puesto en sus caídas a la piscina Salvi, Paco o Baldo… ¡dignas de fotografía! ¿Qué sería de Juego de pelotas sin sus caídas? ¡Revive las mejores del programa en el vídeo de arriba!