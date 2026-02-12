Reyerta mortal en un clan familiar: Un hombre con un trastorno mental sale de prisión, mata a su tío abuelo y envía a la UCI a su abuelo

Una violenta pelea en el seno de una familia ha terminado con un fallecido y tres heridos graves. El presunto agresor, conocido en el entorno como "El Dioni", irrumpió armado con un machete de grandes dimensiones y atacó a varios de sus familiares, matando a su tío abuelo y dejando a su abuelo en estado grave en la UCI.

Según cuenta Olaya, periodista de 'El Comercio', Dionisio acumulaba años de entradas y salidas de prisión. Su último ingreso fue por amenazas y tentativa de homicidio. Se desconoce si en el momento de los hechos pesaba sobre él alguna medida cautelar. En el barrio era conocido tanto por la policía como por los vecinos, que aseguran que la familia vivía atemorizada por su comportamiento.

El hombre tiene diagnosticada una patología psiquiátrica y los investigadores analizan si en el momento del ataque pudo sufrir un trastorno mental transitorio, lo que podría influir en su responsabilidad penal como atenuante. En cualquier caso, se enfrenta a cargos por asesinato y tentativa de homicidio.

Llevaba días 'liándola'

La tensión venía de días atrás. Según fuentes próximas al caso, había protagonizado varios incidentes previos con miembros de su familia. Algunos vecinos relatan que alrededor de las cinco de la madrugada se escuchó una fuerte discusión en el patio interior del edificio.

Horas después, sobre las 13:00, el hombre atacó primero a su abuelo en la zona de La Felguera, distinta a la de su domicilio. Tras la agresión, se refugió en su vivienda. Varios familiares acudieron allí para pedirle explicaciones y fue entonces cuando se produjo el ataque más grave: arremetió contra su tío abuelo, que fue trasladado con vida al hospital pero falleció poco después.

Fuentes policiales señalan que el agresor presentaba "grandes alteraciones" y descartan, en principio, que el origen de la reyerta esté relacionado con disputas internas de la familia La principal línea de investigación apunta a problemas derivados de su estado mental.

