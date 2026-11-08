Ana Obregón y Antonia Dell’Atte, ¿el fin de una guerra?: de las disculpas públicas al enfado de la italiana

La guerra entre Ana Obregón y Antonia Dell’Atte ha vivido esta semana un giro inesperado. Después de años de enfrentamiento, ambas parecen haber llegado a un punto de inflexión tras las disculpas públicas de la actriz, un acuerdo extrajudicial y un mensaje de perdón que, sin embargo, no ha conseguido apagar del todo la polémica.

El acuerdo extrajudicial entre ambas

El miércoles 4 de noviembre, Ana Obregón sorprendía publicando una fotografía junto a Antonia Dell’Atte y un comunicado en el que se disculpaba públicamente por haberla acusado de falsificar la denuncia de malos tratos que interpuso en 1991 contra Alessandro Lecquio. Una acusación que la actriz realizó en 2021 y que había alimentado durante años la enemistad entre ambas.

Según explicó Nacho Gay, el juicio entre las dos era inminente, pero fue Ana quien tomó la iniciativa de cambiar las cosas. La actriz llamó para intentar acercar posturas y ambas llegaron a un acuerdo extrajudicial en el que, con las disculpas públicas de Ana Obregón, no llegarían a juicio.

Las disculpas en directo de Ana Obregón

Ese mismo miércoles, Ana se pronunciaba en directo nuestro programa y se mostraba arrepentida por lo sucedido. La actriz reconocía que no bastaba con arrepentirse en silencio y que había que saber pedir disculpas. "Me he arrepentido de corazón", aseguraba, antes de dirigirse directamente a la italiana con una petición: "Por favor, Antonia, perdóname".

Además, Obregón explicaba que aquellas declaraciones llegaron en uno de los momentos más duros de su vida, tras la muerte de su hijo. "En ese momento no era una mujer normal, era una mujer en shock y recibí una información que era falsa", confesaba. También reconocía estar cansada de haber defendido durante tanto tiempo a Alessandro Lecquio: "¿Cómo he podido defender cosas que eran indefendibles?".

Antonia Dell’Atte, ¿enfadada tras las disculpas?

La respuesta de Antonia Dell’Atte no tardó en llegar. La italiana publicaba un comunicado en el que aceptaba las disculpas de Ana Obregón, aunque dejaba claro que esperaba que sus palabras fueran sinceras. "Te he salvado de una condena y de ir a la cárcel", advertía, antes de desearle que encontrase la paz que ella, según sus palabras, ya había encontrado hace años.

Sin embargo, la aparente reconciliación no significa que todas las heridas estén cerradas. Paloma García-Pelayo ha podido hablar con la modelo italiana y asegura que está "muy enfadada" y dolida por las palabras de Ana. Según la periodista, Antonia cree que no todo lo que cuenta la actriz es verdad. Así, aunque ha aceptado sus disculpas y parece dispuesta a dejar atrás el conflicto judicial, el malestar sigue presente y deja en el aire si esta será, de verdad, la paz definitiva entre ambas.