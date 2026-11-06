Jesús Owono, "destrozado" tras la muerte de Jesús de Miguel: "Rehacer su vida para él es muy complicado"

Jesús de Miguel, el delantero del CD Tenerife, fallecía el martes por la mañana tras varias horas ingresado en la UCI. A sus 30 años, una entrada violenta del portero del FC Andorra le costó la vida, provocándole una parada cardiorrespiratoria.

El portero del FC Andorra, Jesús Owono, ha recibido numerosas críticas a raíz del fallecimiento de De Miguel, tanto que se ha visto obligado a cerrar sus redes sociales. Un gesto que denota lo mal que se encuentra el portero.

La familia de Owono ha viajado desde San Sebastián a Andorra para arroparle y este se ha mantenido alejado del ambiente futbolístico. "Él está destrozado, rehacer su vida para él es muy complicado", afirma Iñako Díaz-Guerra, que ha podido hablar con el entorno.

Según su entorno, Gerard Piqué, máximo accionista del FC Andorra, ha puesto a disposición de Owono al club entero, sus infraestructuras y servicios de ayuda psicológica. "Le ha dicho que se tome el tiempo que necesite, ahora lo que menos le importa a Owono es cuándo volverá", afirma Iñako.