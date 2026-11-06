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Jesús Owono, "destrozado" tras la muerte de Jesús de Miguel: "Rehacer su vida para él es muy complicado"

La muerte del futbolista Jesús de Miguel ha conmocionado al mundo del fútbol, pero pocos se preguntan cómo está Jesús Owono, el portero del FC Andorra que le propinó el golpe que terminó costándole la vida. Hoy, hablamos con una amiga de Owono.

Owono

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

Jesús de Miguel, el delantero del CD Tenerife, fallecía el martes por la mañana tras varias horas ingresado en la UCI. A sus 30 años, una entrada violenta del portero del FC Andorra le costó la vida, provocándole una parada cardiorrespiratoria.

El portero del FC Andorra, Jesús Owono, ha recibido numerosas críticas a raíz del fallecimiento de De Miguel, tanto que se ha visto obligado a cerrar sus redes sociales. Un gesto que denota lo mal que se encuentra el portero.

La familia de Owono ha viajado desde San Sebastián a Andorra para arroparle y este se ha mantenido alejado del ambiente futbolístico. "Él está destrozado, rehacer su vida para él es muy complicado", afirma Iñako Díaz-Guerra, que ha podido hablar con el entorno.

Según su entorno, Gerard Piqué, máximo accionista del FC Andorra, ha puesto a disposición de Owono al club entero, sus infraestructuras y servicios de ayuda psicológica. "Le ha dicho que se tome el tiempo que necesite, ahora lo que menos le importa a Owono es cuándo volverá", afirma Iñako.

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