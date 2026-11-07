Los hijos de Brad Pitt, listos para una última e "inevitable" ruptura con el actor: "Es desgarrador"

La complicada relación de Brad Pitt con sus hijos vuelve a sumar un capítulo más. Han pasado casi 10 años desde de su separación de Angelina Jolie y la familia que construyó junto a la actriz está totalmente rota.

Según ha publicado Page Six, Knox, el menor de los seis hijos que comparte con la actriz, estaría preparando el terreno para eliminar legalmente el apellido Pitt, siguiendo así los pasos de cuatro de sus hermanos.

Brad Pitt en el Festival de San Sebastián | Gtres

Una fuente cercana al entorno familiar ha asegurado que el joven todavía no ha presentado ninguna solicitud judicial, pero que su decisión sería cuestión de tiempo. "Es inevitable. Es solo cuestión de tiempo, y por ahora no hay un plazo definido. Toda esta situación es desgarradora para Brad". Sin embargo, el joven ya ha prescindido del apellido paterno en su graduación escolar.

Si finalmente Knox da el paso, se convertiría en el quinto de los seis hijos de Brad Pitt y Angelina Jolie en renunciar legalmente al apellido del actor.

El cambio de look de Knox | Cordon Press

La primera en hacerlo fue Shiloh, la primera hija biológica de la pareja. En mayo de 2024, coincidiendo con su 18 cumpleaños, solicitó judicialmente eliminar el Pitt de su nombre. Desde entonces, utiliza oficialmente el nombre de Shiloh Nouvel Jolie.

Después llegó Maddox que fue adoptado por Angelina Jolie en Camboya antes de que Brad Pitt también formalizara su adopción. El cambio fue aprobado en septiembre y actualmente figura como Maddox Chivan Jolie.

También Zahara ha seguido el mismo camino y en noviembre de 2023 se identificó como Zahara Marley Jolie. En septiembre de este año consiguió la aprobación judicial para eliminar definitivamente su apellido Pitt.

La última ha sido Vivienne, la hermana gemela de Knox. La joven presentó su solicitud poco después de cumplir los 18 años y un juez de Los Ángeles aprobó el cambio el pasado 2 de noviembre. Ahora es oficialmente Vivienne Marcheline Jolie.

Por su parte, Pax, que ha sido el hermano más duro con Pitt, conserva por el momento su apellido paterno, a pesar de no tienen relación.

Angelina Jolie junto a sus hijos | Getty

Cabe recodar que el distanciamiento entre el actor y sus hijos viene dado desde que Angelina Jolie solicitó el divorcio en septiembre de 2016, después del incidente del avión y las denuncias por los comportamientos violentos del actor.

Aquel episodio marcó un antes y un después en la familia y dio paso a una larga batalla judicial que paralelamente también vivieron los protagonistas de Sr. y Sra. Smith por la bodega francesa.