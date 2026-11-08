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Serhat confirma que Berrak está embarazada y estalla contra su ginecóloga: esta noche en El secreto

El empresario verá una ecografía del embrión implantado en el útero de su exmujer y se dará cuenta de que Berrak se ha salido con la suya.

Serhat confirma que Berrak está embarazada y estalla contra su ginecóloga: esta noche en El secreto

Serhat confirma que Berrak está embarazada y estalla contra su ginecóloga: esta noche en El secreto

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Patri Bea
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Serhat pensaba que era imposible que Berrak estuviese embarazada, sobre todo de un hijo suyo, pero, tras recordar que habían congelado embriones hace unos años, el empresario se ha dado cuenta de que su exmujer ha sido capaz de implantarlo sin su consentimiento.

Para comprobar si sus sospechas eran ciertas, Serhat ha ido con Berrak a su ginecóloga y allí ha confirmado lo que temía: su exmujer ha conseguido engañar a la doctora y ha implantado un embrión congelado haciéndole creer que él estaba de acuerdo.

Serhat se ha puesto hecho una furia con la ginecóloga y ella le ha rogado disculpas al darse cuenta del engaño. “Lo siento muchísimo. Después de tantos años, ni se me pasó por la cabeza que su mujer pudiese hacer algo así”, se ha justificado ella.

“La mujer que más odio en el mundo va a tener otro hijo mío”, ha dicho cabreado Serhat antes de abandonar la consulta. Además, la ginecóloga le ha dejado claro a Berrak que no volverá a atenderla.

¿Qué pasará ahora? ¿Se saldrá Berrak con la suya y retendrá a Serhat a su lado? ¡No te pierdas un nuevo capítulo de El Secreto, esta noche a partir de las 22:00 horas en Antena 3!

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