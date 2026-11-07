Mari Carmen se disculpa con su hija por haber destrozado la familia con su trastorno mental: "Le he robado la infancia"

Mari Carmen padece un Trastorno Límite de la Personalidad (TLP) que durante años no supo tratar. Al principio, no identificó que tenía un problema y achacó las discusiones y los enfrentamientos con su familia a momentos puntuales.

Las peleas, los insultos y los malos gestos se convirtieron en algo habitual en casa y sus hijos no sabían qué le ocurría. "Yo me llegué a preguntar si mi madre me quería", afirma Samantha, su hija pequeña.

Con el tiempo, la Policía llegó a aconsejar a Samantha que denunciara a su madre para que le dieran tratamiento para su enfermedad. "¿Cómo iba a denunciar yo a mi madre?", recuerda Samantha entre lágrimas. Aunque finalmente, fue su padre quien tomó la decisión de llamar a los médicos para salvarle la vida a Mari Carmen.

A día de hoy, Mari Carmen ha conseguido un tratamiento para controlar su trastorno y asegura que se siente muy culpable por haber "destrozado" su familia. "Ojalá volver a nacer para no robarles la infancia a mis hijos", señala Mari Carmen, emocionada.

Mari Carmen ha querido pedirle perdón a su hija en Y ahora Sonsoles por los años de discusiones y lágrimas. Un momento muy emotivo que puedes ver al completo en el vídeo de arriba.