Los premios más increíbles vuelven a triunfar en La ruleta de la suerte noche: así ha sido la emocionante velada

La nueva edición de La ruleta de la suerte noche ha presentado a tres concursantes dispuestos a llevarse los mejores premios que esconden los gajos más espectaculares. Así, conocíamos a Teresa, Toni y Álvaro: los jugadores que aspiraban a cumplir todos sus sueños a base de tirar de la ruleta.

El primero en acercarse a ello ha sido Álvaro, que resolvía un panel con nada menos que 11.750€ acumulados. Un marcador que supera el resultado total de muchos de los que pasan por el programa, lo cual le ha valido para ganarse una ovación del público en forma de ola.

Ahora bien, Toni no pretendía quedarse atrás y el concursante valenciano se ha puesto las pilas para tratar de igualarse a su compañero. Tal ha sido su emoción que el propio Jorge Fernández ha tenido que pedirle que controlara su euforia cuando, en un ataque de nerviosismo, ha dado unos golpes sobre el atril. Por suerte, la mesa ha salido bien parada y ha logrado enfundarse los 6.250€ por los que peleaba.

Entre las pruebas de velocidad, las musicales y las del crono, Toni y Álvaro seguían posicionándose como los claros candidatos a pasar a la Gran Final. No obstante, Teresa tenía las mismas ganas que sus compañeros por alcanzar este último panel y lo ha intentado todo para conseguirlo.

Si bien ha habido un momento en el que parecía que iba a lograrlo, el karma le ha jugado una mala pasada. Y es que la concursante le ha dedicado un baile a Toni cuando utilizaba un Me lo quedo para quitarle todo lo que tenía y, poco después, ha ido directamente a la quiebra.

Más allá de los múltiples premios que iban acumulando en sus marcadores personales, La ruleta de la suerte noche también ha tenido tiempo para la fiesta. Porque las Triple Prueba de Velocidad Musical guardaba tres canciones emblemáticas bajo el lema de “larga vida al rock and roll”.

De todas ellas, es indiscutible que la más celebrada ha sido Maneras de vivir de Leño. Un himno de nuestra música que la banda ha interpretado a la perfección, homenajeando a Rosendo con un número que ha puesto a todo el mundo a bailar.

El tiempo corría y Álvaro seguía en primera posición, tal y como había empezado la velada. Sin embargo, llegados al Panel con Bote, Toni ha estado a punto de cambiar las cosas, cayendo en la casilla dorada para así aspirar a un premio de 11.900€. ¿El problema? Ha confundido la palabra “mar” con “bar”, perdiendo su gran oportunidad.

Finalmente ha sido Teresa la que ha resuelto el panel (sin Bote de por medio) para añadir 2.025€ más a su premio y quedarse con un total de 7.025€. Toni, por su parte, ha logrado cerrar la noche con 14.900€; mientras Álvaro pasaba a la Gran Final con 25.350€. ¡Más de 47.000€ en total!

El concursante ha enfrentado esta prueba siendo consciente de que no podía llevarse los 100.000€. ¡Y menos mal! No ha logrado resolver el último panel, por lo que no ha tenido que renunciar al sobre más codiciado de todos; despidiéndose así del plató con sus más de 25.000€ iniciales. ¡Enhorabuena a los tres!