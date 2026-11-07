Mar Flores se pronuncia sobre el perdón de Ana Obregón a Antonia Dell'Atte y si espera también una disculpa

Mar Flores ha querido compartir su opinión sobre las disculpas públicas de Ana Obregón a Antonia Dell'Atte y la importancia de que las mujeres se apoyen entre sí.

A las puertas de un nuevo capítulo en esta historia, la modelo ha atendido a la prensa y ha dejado clara su postura: "Creo que efectivamente entre mujeres hay que apoyarse".

Preguntada por si le gustaría recibir también una disculpa por parte de Ana, Mar se ha mostrado cauta, aunque ha reconocido que sería un bonito gesto: "Yo creo que hay que esperar poco de las personas, pero sería algo muy decente que se hiciera". Asimismo, ha insistido en que siempre ha defendido la solidaridad entre mujeres, sean conocidas o anónimas.

Mar Flores | Europa Press

Durante su intervención en el programa Y ahora Sonsoles, explicó también qué sintió al escuchar a la actriz pedir perdón a Antonia. La modelo reconoció que la situación le hizo recordar algunas experiencias personales del pasado y que le habría gustado ver esa misma sensibilidad en otros momentos.

En este sentido, hizo referencia a las vivencias que compartió hace años con Obregón y a determinadas situaciones que, según explicó, le resultaron especialmente dolorosas. Aunque dejó claro que prefiere no remover episodios que forman parte del pasado, sí aprovechó la ocasión para reivindicar la importancia de la empatía y de acompañarse entre mujeres, especialmente cuando se atraviesan momentos complicados.

Uno de los recuerdos que compartió fue el de una celebración en 1999, a la que acudió Ana Obregón y en la que, según relató, se hizo referencia a ella a través de unas camisetas con la portada de una revista. Mar recordó con emoción las consecuencias que aquella situación tuvo también para su hijo Carlo, que atravesó una etapa complicada en el colegio. No obstante, aseguró que actualmente vive tranquila y que hay cuestiones del pasado en las que prefiere no profundizar.

Ana Obregón posando para la prensa | Gtres

Lejos de querer alimentar una nueva polémica, Flores reconoció que estaría encantada de que se produjese un acercamiento y de recibir unas disculpas por parte de Ana, ya que considera que sería un gesto positivo para ambas.

"El perdón es siempre bienvenido, pero cuando se hace de corazón", comentó, dejando claro que no se trata de guardar rencor. Además, recordó que ella tampoco tiene inconveniente en pedir perdón o agradecer los gestos de quienes la han ayudado, como ocurrió en su día con el padre del hijo de Ana Obregón, a quien agradeció su ayuda para recuperar a Carlo en Italia. Ahora, Mar confía en poder dejar atrás las diferencias y dar paso a una etapa de mayor tranquilidad.

Antonia Dell'Atte borra su respuesta a Ana Obregón

Las disculpas de Ana Obregón en redes sociales a Antonia Dell'Atte por acusarla hace cinco años de falsificar una denuncia por malos tratos contra Alessandro Lequio en 1991 han tenido contestación por parte de la modelo que más tarde borró de sus redes.

Rotunda y firme, Antonia compartió un comunicado respondiendo a Ana de forma muy dura.

"La grandeza de las personas nobles es salvar a los demás: Yo, Ana Obregón, te he salvado de una condena y de ir a la cárcel. El mea culpa de Ana Obregón: por fin has despertado después de 35 años de mentira y acoso mediático sobre mi persona. Acepto tus disculpas y tu arrepentimiento, esperando que sea sincero. Después de 35 años has admitido que has encubierto y defendido a mi maltratador, Alessandro Lequio. Entiendo que 'errar es humano, pero perseverar es diabólico' y tú has perseverado durante treinta y cinco años", señalaba en su carta que luego eliminó.

"Espero que sea la última vez que tenga que darte esta oportunidad, como he hecho en el pasado y en privado, pidiéndome que te perdonara. El perdón se tiene que merecer: no se exige, merece respeto y es sagrado. Viene de Dios. Pídele a Dios, desde tu conciencia, que te perdone y que no sigas mintiendo sobre mi persona otra vez", decía, a lo que añadió que "las denuncias falsas no existen y la que puse yo en el lejano 1991 por malos tratos es auténtica".

Sin embargo, más calmada, Antonia se retractaba y después subió Instagram otro post: "Ayer publiqué una respuesta al perdón de Ana Obregón que he retirado de mis redes sociales. No es la respuesta que Ana merece a sus disculpas públicas hacia a mi persona. Hoy me toca pedirle perdón a mí. No quiero justificarme pero llevaba 35 años sufriendo sola y en silencio. No quiero condenar a nadie y nunca he querido perjudicar a nadie en mi vida. Acepté tu perdón, Ana. Acepta el mío hoy que también es sincero".

"Doy el asunto por zanjado. Y necesito silencio y calma", concluyó Dell'Atte su carta a la que respondió Ana Obregón enviando "paz, calma y amor".