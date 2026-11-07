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Norma Duval se emociona al recordar las últimas palabras de su hermana

La vedette ha recordado uno de los momentos más difíciles de su vida al contar cómo su hermana se despidió de sus hijos antes de ser sedada en el hospital.

Norma Duval se emociona al recordar las últimas palabras de su hermana

Norma Duval se emociona al recordar las últimas palabras de su hermana

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Norma Duval ha protagonizado uno de los momentos más emotivos de La Mesa al recordar los últimos días de vida de su hermana. La artista ha compartido una conversación que mantuvieron cuando esta se encontraba hospitalizada, poco antes de fallecer.

Según ha contado, su hermana le comunicó que había tomado la decisión de que la sedasen y que ya se había despedido de sus hijos. Una despedida en la que había conseguido contener las lágrimas para transmitirles fortaleza.

"No he llorado, porque quiero que se queden con la imagen de una madre fuerte", le dijo a Norma, unas palabras que la artista ha recordado con emoción al relatar aquel momento.

La vedette ha compartido así uno de los recuerdos más personales de su hermana, destacando la entereza con la que quiso afrontar su despedida y la imagen que deseaba dejar a sus hijos.

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