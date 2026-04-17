Agreden al hijo de Laura, un menor con discapacidad: "Me enteré a través de otra madre que me enseñó el vídeo"

La agresión de Izan, el joven con discapacidad cuyos supuestos amigos le agredieron para subirlo a redes, indignó a todo el país. Sin embargo, tragedias como la suya siguen ocurriendo y la historia se ha vuelto a repetir.

Esta vez, un grupo de menores ha agredido a un chico de 12 años, lo ha grabado y lo ha compartido. La víctima ha sido incapaz de defenderse debido a su discapacidad.

En Y ahora Sonsoles hemos podido hablar con Laura, la madre de la víctima, que se enteró de lo ocurrido cuando vio el vídeo. "Él no me contó nada por no preocuparme, fue otra madre la que me enseñó el vídeo", afirma.

Laura asegura que conoce a las agresoras. "Son tres niñas y un niño de 17 años, que es el que graba", señala. Una humillación que, según su pediatra, le ha afectado física y psicológicamente.

El caso está ya en manos de la justicia, después de que la madre presentara una denuncia y un parte de lesiones. ¿Logrará Laura hacer justicia?