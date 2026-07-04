Sole Giménez y Miquel Fernández llenan de elegancia el plató como Lady Gaga y Tony Bennett

Sole Giménez se ha ido superando semana a semana en Tu cara me suena y nos ha regalado grandes actuaciones como la de la semana pasada como Amaral interpretando ‘El universo sobre mí’.

Para esta duodécima gala de la edición y primera semifinal, el pulsador ha querido que Sole Giménez actúe acompañada para recrear un dueto que revolucionó la industria musical hace unos años: el de Lady Gaga y Tony Bennett.

Sole se ha buscado al mejor acompañante posible y ha llamado al ganador de la sexta edición para que fuese su Tony Bennett. Juntos, han conseguido crear ese clima tan mágico y único del tema ‘Cheek to cheek’.

Miquel Fernández y Sole se han compenetrado a la perfección y nos han hecho disfrutar de un tema cargado de personalidad. ¡Vuelve a disfrutar de su actuación al completo dándole al play al vídeo de arriba!

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