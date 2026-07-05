Tamara Falcó revela los regalos más raros que ha recibido: de una nuez a un iPad usado

Cristina Pardo, Tamara Falcó, Juan del Val y Nuria Roca han sido los encargados de despedir la temporada de El Hormiguero con su habitual tertulia de actualidad. Los colaboradores han repasado algunos de los temas más comentados de la semana en una conversación marcada por el análisis, el debate y el buen humor.

Uno de los temas que ha salido en la mesa de debate ha sido el de los regalos más extraños que han recibido. Pese a que todos ellos cuentan con alguna anécdota de lo más surrealista, Tamara se ha llevado la palma.

La socialité ha contado que e han llegado a dar una nuez con un mensaje dentro, entradas utilizadas o un iPad muy desgastado. ¡No te puedes perder este momentazo!

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