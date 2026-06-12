¿Quién es quién? Leonor Lavado se convierte en Paula Koops para interpretar ‘B.O.B.O’

Leonor Lavado lo dio todo en la pasada gala de Tu cara me suena al meterse en la piel de Patricia Manterola. De hecho, su actuación fue tan icónica que hasta la propia cantante mexicana la felicitó por redes sociales.

El pulsador estuvo juguetón al final de la gala pasada y ha querido que Leonor Lavado se meta en la piel de una de sus compañeras de edición: ¡Paula Koops! Así que la madrileña ha estado dándole tips durante todos estos días.

El número de Leonor Lavado en esta gala no ha podido empezar de una manera más espectacular: una coreografía hipnótica y una animadora volando por los aires. Y es que el tema ‘B.O.B.O’ ha llenado de buen rollo el plató.

La cómica ha conseguido captar la energía e ironía tan características de la madrileña en este tema, así como recrear sus particulares ‘s’. ¡Revive su número al completo dándole al play al vídeo de arriba!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas