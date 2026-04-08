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Los nueve concursantes y el jurado se mojan: ¿quién ganará Tu cara me suena 13?

Los participantes de esta nueva edición, Flo, Llàcer y Chenoa han metido en una urna el nombre de la persona que creen que se llevará el triunfo.

Los nueve concursantes y el jurado se mojan: ¿quién ganará Tu cara me suena 13?

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Este viernes, a las 22:00h, por fin podremos disfrutar del estreno de la decimotercera edición de Tu cara me suena en Antena 3 que cuenta con nueve concursantes dispuestos a darlo todo: Jesulín de Ubrique, Sole Giménez, J Kbello, Cristina Castaño, Aníbal Gómez, Paula Koops, Martín Savi, María Parrado y Leonor Lavado.

Antes de que comenzase la competición, quisimos pedirles a todos los participantes que se mojasen y que escribiesen el nombre de la persona que creían que iba a ganar en un papel. Todos han metido su apuesta en una urna y la leerán y decidirán si mantenerla o no justo antes de la final.

Flo, Àngel Llàcer y Chenoa también pasaron por nuestro rincón de las apuestas y metieron su intuición en la urna. ¿Qué habrá escrito cada uno? ¡Descubre todo lo que comentaron haciéndolo dándole al play al vídeo de arriba!

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