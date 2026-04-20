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Un minuto para doce besos: el reto de Leonor Lavado que no se vio en la segunda gala

Aprovechando la temática de la canción que había interpretado, la cómica ha realizado un reto con premio con la participación del público.

Un minuto para doce besos: el reto de Leonor Lavado que no se vio en la segunda gala

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Leonor Lavado ha revolucionado el plató en la segunda gala de Tu cara me suena 13. La cómica se ha movido como pez en el agua metida en la piel de una de las integrantes de la orquesta Nueva Línea para interpretar el tema 'Un beso'.

Aprovechando la temática de la canción y que la gente de plató se había animado a sacar su lado más romántico, le hemos propuesto a Leonor un reto: debía conseguir que doce personas le diesen un beso antes de un minuto.

Leonor Lavado no ha dudado y se ha ido directa al público para intentar cumplir su reto. ¿Lo habrá conseguido? ¡Descúbrelo dándole al play al vídeo de arriba!

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