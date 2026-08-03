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En tierra lejana | 3 de agosto

La última voluntad de Fikriye une para siempre a Alya y Cihan

La muerte de Fikriye deja a Alya destrozada. En el día más doloroso de su vida, la joven siente el gran apoyo de Cihan, que no se separa de ella mientras la familia despide a su madre.

La última voluntad de Fikriye une para siempre a Alya y Cihan

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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La familia Albora ha dado el último adiós a Fikriye, que murió protegiendo a Alya. Antes de cerrar los ojos para siempre, madre e hija consiguieron reconciliarse y decirse todo aquello que habían callado durante años.

"Yo también te quiero y te he echado de menos", le confesó Alya entre lágrimas, mientras Fikriye le pedía que dejara de reprimir sus sentimientos y luchara por aquello que realmente quería. Antes de marcharse, Fikriye también quiso dirigirse a Cihan. Consciente de que su hija iba a necesitarlo más que nunca, le pidió que cuidara de ella cuando ya no estuviera.

En el entierro, Alya apenas ha podido contener el dolor. Incluso Sadakat, siempre tan fría con ella, se ha acercado para darle el pésame con un escueto "Lo siento", dejando claro que lo hacía más por compromiso que por afecto.

Sin embargo, quien ha permanecido a su lado en todo momento ha sido Cihan. Al verlo llegar, Alya se ha derrumbado y se ha echado a sus brazos, incapaz de soportar el peso de la pérdida. Él la ha abrazado con fuerza y le ha demostrado que no piensa dejarla sola en el momento más difícil de su vida.

Después de todo lo que han vivido juntos, Cihan se ha convertido en el mayor apoyo de Alya cuando más lo necesitaba. Un abrazo cargado de emoción que, de alguna manera, también ha servido para cumplir la última voluntad de Fikriye: que su hija nunca volviera a sentirse sola.

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