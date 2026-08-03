El Hormiguero enseña, en exclusiva, las primeras imágenes de Melody en El Desafío

Melody visitó el programa tras interpretar su nuevo single y charlar sobre sus proyectos actuales. Durante la entrevista, compartió cómo está viviendo las exigentes grabaciones del concurso extremo presentado por Roberto Leal.

Pablo Motos mostró en primicia un avance de la artista superando pruebas límites en el formato. A pesar de haber dudado antes de aceptar el reto, Melody confesó que no se arrepiente de formar parte de la experiencia.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas