Publicidad
El Hormiguero
Melody contagia su energía en El Hormiguero con una arrolladora actuación en directo
La artista celebró la salida de su último single por todo lo alto.
La cantante visitó el programa para repasar sus proyectos en televisión y presentar su nuevo tema, 'Ilarie'. Su entrada al plató fue por todo lo alto, arrancando a bailar y a cantar a todos los asistentes.
Con este dinámico número musical, la artista volvió a demostrar su enorme fuerza sobre el escenario. Una actuación llena de ritmo con la que puso a vibrar a todo el público presente.
| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas