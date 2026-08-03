Melody contagia su energía en El Hormiguero con una arrolladora actuación en directo

La cantante visitó el programa para repasar sus proyectos en televisión y presentar su nuevo tema, 'Ilarie'. Su entrada al plató fue por todo lo alto, arrancando a bailar y a cantar a todos los asistentes.

Con este dinámico número musical, la artista volvió a demostrar su enorme fuerza sobre el escenario. Una actuación llena de ritmo con la que puso a vibrar a todo el público presente.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas