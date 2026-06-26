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Gala 11 | Actuación

Delicadeza y emoción: Cristina Castaño conmueve con ‘Alfonsina y el mar’ de Silvia Pérez Cruz

La actriz ha interpretado un tema cargado de sentimiento y delicadeza y ha emocionado al público y al jurado.

Delicadeza y emoción: Cristina Castaño conmueve con ‘Alfonsina y el mar’ de Silvia Pérez Cruz

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Patri Bea
Patri Bea
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Cristina Castaño ha demostrado ser una cantante excepcional en esta edición de Tu cara me suena. Sin ir más lejos, nos puso la piel de gallina la semana pasada convertida en Florence and the Machine.

Magnética: Cristina Castaño brilla sobre la luna como Florence and the Machine

Para esta undécima gala, el pulsador ha vuelto a querer que la gallega llene el escenario solo con su voz, ya que debía meterse en la piel de una artista reconocida por su naturalidad y sensibilidad: Silvia Pérez Cruz.

Cristina Castaño ha llegado al escenario de Tu cara me suena con una concentración máxima y ha conseguido emocionarnos desde la primera estrofa con el tema ‘Alfonsina y el mar’.

La gallega ha creado un clima único en plató y ha conseguido que ni el público ni el jurado le quitasen el ojo de encima. ¡Vuelve a disfrutar de su mágica actuación dándole al play al vídeo de arriba!

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Antena 3 » Programas » Tu cara me suena

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