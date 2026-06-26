Delicadeza y emoción: Cristina Castaño conmueve con ‘Alfonsina y el mar’ de Silvia Pérez Cruz

Cristina Castaño ha demostrado ser una cantante excepcional en esta edición de Tu cara me suena. Sin ir más lejos, nos puso la piel de gallina la semana pasada convertida en Florence and the Machine.

Para esta undécima gala, el pulsador ha vuelto a querer que la gallega llene el escenario solo con su voz, ya que debía meterse en la piel de una artista reconocida por su naturalidad y sensibilidad: Silvia Pérez Cruz.

Cristina Castaño ha llegado al escenario de Tu cara me suena con una concentración máxima y ha conseguido emocionarnos desde la primera estrofa con el tema ‘Alfonsina y el mar’.

La gallega ha creado un clima único en plató y ha conseguido que ni el público ni el jurado le quitasen el ojo de encima. ¡Vuelve a disfrutar de su mágica actuación dándole al play al vídeo de arriba!

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