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"Todos nos guardamos ases debajo de la manga": los concursantes avanzan sorpresas en la recta final de Tu cara me suena

Los participantes de esta decimotercera edición nos explican por qué los espectadores no pueden perderse las semifinales y la gran final.

Los concursantes avanzan sorpresas en la recta final de Tu cara me suena

"Todos nos guardamos ases debajo de la manga": los concursantes avanzan sorpresas en la recta final de Tu cara me suena

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Tu cara me suena 13 está a punto de llegar a su fin. Tan solo quedan las dos semifinales y la gran final para conocer al ganador o ganadora de esta edición y, tal y como hemos visto hasta ahora, cualquier cosa puede pasar. ¡Y los espectadores tenéis la última palabra!

"Aunque creáis que habéis visto todo, no lo habéis visto", nos advierte J Kbello refiriéndose a esta recta final. Además, Cristina Castaño adelanta que "todos nos guardamos ases debajo de la manga".

Leonor Lavado asegura que ya sabe lo que va a hacer en la final, ya que ahí todos pueden elegir a quién imitar y sabe que no va a dejar indiferente a nadie. ¿A quién se referirá? ¡Escucha todo lo que nos han adelantado los concursantes en el vídeo de arriba!

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“Me pilló de sopetón”: ¿Dónde estaban los concursantes de Tu cara me suena cuando les llamaron para el programa?

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Los concursantes avanzan sorpresas en la recta final de Tu cara me suena

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