“¡Estoy muy triste!”: Àngel Llàcer, angustiado al ver que se acerca el final de esta edición de Tu cara me suena

¡Menuda noche vivimos la semana pasada en Tu cara me suena! J Kbello volvió a coronarse como campeón gracias a su imitación de Aerosmith, pero decidió ceder su premio a Leonor Lavado, que pudo donar los 3.000 euros a la Asociación Disgenil.

Al inicio de la undécima gala, Àngel Llàcer no podrá evitar recalcar lo triste que está al ver que esta edición está llegando a su fin. Todavía quedan varios programas, pero compartimos la misma sensación que el presidente.

Esta noche, volveremos a ver un espectáculo de la Super Bowl sobre el escenario, recibiremos la visita de caras conocidas muy queridas y Aníbal Gómez hará que Lolita termine por los suelos. ¡No te pierdas la gala, a partir de las 22:00 horas en Antena 3!

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