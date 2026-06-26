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“¡Estoy muy triste!”: Àngel Llàcer, angustiado al ver que se acerca el final de esta edición de Tu cara me suena

El presidente de la mesa del jurado de Tu cara me suena recalcará al inicio de la undécima gala la pena que le da ver que quedan pocos programas para que se acabe la temporada.

“¡Estoy muy triste!”: Àngel Llàcer, angustiado al ver que se acerca el final de esta edición de Tu cara me suena

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Patri Bea
Patri Bea
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¡Menuda noche vivimos la semana pasada en Tu cara me suena! J Kbello volvió a coronarse como campeón gracias a su imitación de Aerosmith, pero decidió ceder su premio a Leonor Lavado, que pudo donar los 3.000 euros a la Asociación Disgenil.

Al inicio de la undécima gala, Àngel Llàcer no podrá evitar recalcar lo triste que está al ver que esta edición está llegando a su fin. Todavía quedan varios programas, pero compartimos la misma sensación que el presidente.

Esta noche, volveremos a ver un espectáculo de la Super Bowl sobre el escenario, recibiremos la visita de caras conocidas muy queridas y Aníbal Gómez hará que Lolita termine por los suelos. ¡No te pierdas la gala, a partir de las 22:00 horas en Antena 3!

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