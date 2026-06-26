¡Pedazo de show! J Kbello y Nia recrean una Super Bowl de infarto como Bruno Mars y Beyoncé

J Kbello está firmando un concurso espectacular en Tu cara me suena. La semana pasada consiguió su segunda victoria consecutiva (y la cuarta en la edición), con un Aerosmith que puso al público y al jurado en pie.

A pesar de todo lo logrado hasta ahora, J Kbello aseguraba que todavía le quedaba mucho por demostrar y se llevó una alegría tremenda cuando el pulsador le dio un espectacular número de baile para esta undécima gala.

Convertido en Bruno Mars, el gaditano ha arrancado la gala por todo lo alto recreando un espectacular número de la Super Bowl junto a la mejor Beyoncé posible: Nia. La subcampeona de la novena edición ha vuelto al programa.

Con ‘Uptowm funk’ y ‘Formation’ lo dos han creado un auténtico espectáculo de canto y baile que ha puesto a todo el público en pie. ¡Revive su actuación al completo dándole al play al vídeo de arriba!

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